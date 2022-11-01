Рублев: «Я хочу попасть на Итоговый турнир, поэтому победа над Изнером очень важна»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Джоном Изнером (6:2, 6:3) в матче второго круга турнира ATP в Париже (Франция).

«Я хочу попасть в Турин на Итоговый турнир ATP, поэтому это очень важная победа. Это первый турнир Джона после травмы и поэтому, считаю, что мне повезло отчасти. В целом я чувствовал себя уверенно, совсем не нервничал и рад, что сумел одержать победу. Тем более до этого я его не обыгрывал никогда», — приводит ТАСС слова Рублева.

Турнир в Париже проходит с 29 октября по 6 ноября. Общий призовой фонд составляет 5 415 410 евро.