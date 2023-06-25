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Сегодня, 19:41

Рублев прокомментировал поражение в финале турнира в Галле

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Андрей Рублев отреагировал на свое поражение в финале турнира ATP в Галле. В решающей встрече он уступил казахстанцу Александру Бублику со счетом 3:6, 6:3, 3:6.

«Когда ты видишь список великолепных игроков, которые здесь выступают, то не надеешься оказаться в финале. Пройти пару кругов, казалось, уже будет хорошим результатом. Но в финале хотелось победить. Сейчас это кажется катастрофой. Но это было хорошее выступление», — цитирует Рублева пресс-служба ATP.

Для 26-летнего Бублика победа в турнире ATP-500 стала первой в карьере. Также на его счету второй титул ATP в карьере.

Александр Бублик
Андрей Рублев
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