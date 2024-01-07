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Сегодня, 13:24

Рублев — о победе на турнире в Гонконге: «Начать сезон с титула — это нечто особенное»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы на турнире в Гонконге.

В финале турнира 26-летний россиянин обыграл финна Эмиля Руусувуори — 6:4, 6:4.

«Это потрясающее чувство. Завоевание титула — это всегда чувство, от которого ты зависим. Начать сезон с титула — это нечто особенное. У меня не могло быть лучшей недели. Я действительно счастлив. Теперь с чувством абсолютного счастья я отправляюсь в Мельбурн, наслаждаюсь неделей тренировок там, и мы начнем Australian Open», — приводит слова Рублева The Tennis Letter.

Рублев завоевал свой 15-й титул ATP в карьере и первый в 2024 году.

Теннис
Андрей Рублев
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