Рублев — о матче против Цзюньчэна: «В некоторые моменты я думал, что у меня нет шансов»

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу в матче против китайца Шан Цзюньчэна в полуфинале турнира ATP в Гонконге (4:6, 6:2, 6:3).

«Это был очень тяжелый матч. Он суперталантливый, супермощный и играл невероятно. В некоторые моменты я думал, что у меня нет шансов, потому что было ощущение, что он доминирует, и я не знал, что делать. Я просто продолжал бороться. В конце концов я смог сделать брейк, выиграл второй сет, а третий сет был более-менее равным до восьмого гейма», — приводит пресс-служба АТР слова Рублева.

В финале 26-летний россиянин сыграет с фином Эмилем Руусувуори, который ранее обыграл австрийца Себастьяна Офнера (4:6, 7:5, 6:3). Матч пройдет 7 января и начнется в 09.30 по московскому времени.