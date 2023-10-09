Рублев прошел в 1/8 финала турнира в Шанхае, обыграв Маннарино в третьем круге

Сегодня, 13:06
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл француза Адриана Маннарино (6:3, 6:0) в третьем круге турнира в Шанхае. Матч длился 1 час 3 минуты.
Рублев сделал шесть эйсов, Маннарино подал навылет три раза. Соперники не допустили ни одной двойной ошибки. Российский теннисист допустил пять невынужденных ошибок, у француза — шесть.
За выход в четвертьфинал россиянин встретится с американцем Томми Полом.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 5) — Адриан Маннарино (Франция, 31) — 6:3, 6:0