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Сегодня, 16:15

Рублев рассказал, что избежал ампутации после US Open

Алина Савинова
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев заявил, что в преддверии азиатской серии турниров перенес операцию. По словам шестой ракетки мира, он находился на грани ампутации.

«После US Open я готовился к Китаю, и за пару дней до вылета мне понадобилась операция. Если ее не сделать, мне грозила ампутация. Повезло, что в первые 3-4 часа это все выяснилось, потому что после 5-6 уже идет ампутация. В итоге все успели сделать, и завершилось лучше, чем ожидалось», — цитирует Рублева Telegram-канал BetBoom Tennis.

Спортсмен отметил, что до операции врачи давали не очень приятные прогнозы, поэтому он рад быстрому возвращению на корт.

На Открытом чемпионате США, который проходил с 26 августа по 8 сентября, Рублев дошел до четвертого круга, где в пяти сетах уступил болгарину Григору Димитрову (3:6, 6:7 (3:7), 6:1, 6:3, 3:6). После операции россиянин принял участие в турнире АТР 500 в Пекине. 30 сентября он проиграл китайцу Бу Юньчаокэтэ (5:7, 4:6) в четвертьфинале «пятисотника».

Теннис
Андрей Рублев

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