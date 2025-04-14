Рублев рассказал, какие изменения сделал Сафин в их тренировках

Российский теннисит Андрей Рублев рассказал, над какими деталями работает на тренировках с двукратным победителем турниров «Большого шлема» Маратом Сафиным.

«Последнюю тренировку вел Марат — он больше говорил. Сейчас он новый человек в команде, и если я пробую что-то новое, то нужно делать это по-новому. Иначе зачем? Иначе он теряет время, а я просто повторяю старое. Пока изменения в том, что тренировки строятся иначе: например, больше внимания работе ног, игре с лета, точности ударов в определенные зоны», — сказал Рублев в интервью «Больше!».

О том, что Сафин присоединился к тренерскому штабу Рублева, стало известно в конце марта этого года.