Рублев рассказал о новой команде тренеров после победы на турнире в Монте-Карло

Победитель турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Андрей Рублев рассказал о новом составе тренеров.

«Альберто, во-первых, он очень скромный и действительно хороший парень. Они с Фернандо хорошие друзья, так что работать с ними действительно, очень приятно, потому что они оба очень простые. Для меня важно иметь отношения за пределами тенниса, иметь возможность работать, потому что не имеет значения, насколько хорош тренер, но, если за пределами корта у нас нет связи, я не из тех людей, кто будет продолжать работать. Потому что на самом деле ты не находишь... как сказать, это как девушка. Знаете, нечасто встретишь такую связь. Такое случается время от времени (улыбается).

Здесь то же самое, и у меня есть эта связь. Я действительно благодарен за это, и они смотрят на разные вещи, как и я. Это тоже очень хорошо. Далее у меня появился новый тренер по фитнесу, новый физиотерапевт, новый агент. Так что полностью обновилась команда. Только Фернандо по-прежнему остается главным тренером, кто был им с самого начала», — приводит слова Рублева Vprognoze.ru.

В воскресенье, 16 апреля Андрей Рублев победил на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло. В финале он обыграл 9-ю ракетку мира датчанина Хольгера Руне (5:7, 6:2, 7:5).