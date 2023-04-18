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Сегодня, 20:37

Рублев: «До приезда думал, что в Боснии знают только Джоковича»

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Российский теннисист Андрей Рублев рассказал о поддержке болельщиков на турнире в Боснии и Герцеговине.

«До приезда думал, что в Боснии знают только Джоковича. Я не знал, насколько хорошо они меня знают, и только когда приехал, понял, как много людей здесь меня знают и поддерживают. Мне кажется, что здесь меня знает больше людей, чем в Монте-Карло. Я чувствую, что здесь меня будут сильно поддерживать», — приводит слова Рублева «Голос Сербии».

Открытый чемпионат Сербии-2023 пройдет в Баня-Луке (Босния и Герцеговина) с 17 по 23 апреля. Призовой фонд соревнований составляет 562 815 евро. Игры будут проводиться на грунтовом покрытии.

Андрей Рублев
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