Рублев — о поведении на корте: «Я работаю с психологами и начинаю вести себя как взрослый мужчина, а не ребенок»

Российский теннисист Андрей Рублев рассказал, как работает над своим ментальным состоянием на корте.

«Если говорить о вещах за пределами корта, теннис в этом сезоне дал мне много уроков, которые я усвоил, и которые заставили меня повзрослеть, стать более зрелым и посмотреть на вещи под другим углом, которого я никогда раньше не видел. Так что я с большим нетерпением смотрю вперед, чтобы понять, как это повлияет на мой теннис в следующем сезоне.

Все взаимосвязано. Мое поведение на корте было связано с тем, как я вел себя за пределами корта. Учеба означает, что я начинаю вести себя более зрело, как взрослый мужчина, а не ребенок.

Я работаю с психологами, со всеми, с кем только можно. Я сам пытаюсь многому научиться, изучать некоторые вещи, почему и как устроена жизнь в целом. Погружаясь во все это, я начинаю многое понимать», — приводит слова Рублева Tennis Majors.

27-летний россиянин завершил сезон-2024 на восьмом месте в рейтинге ATP. Рублев в январе стал победителем турнира ATP-250 в Гонконге, а в мае выиграл «мастерс» в Мадриде.