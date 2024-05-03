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Сегодня, 18:40

Рублев рассказал о своем главном страхе

Алина Савинова
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос о том, чего он боится больше всего.

В турнире в Мадриде спортсмен появился в толстовке своего бренда Rublo с надписью «Страх — твой друг».

«Я думаю, что у каждого есть страхи, и это нормально. Если ты пытаешься спрятаться и сказать «нет», это ужасно, потому что в конце концов все нервничают, все испытывают страх, это не имеет значения ни в жизни, ни в спорте. Когда для тебя что-то важно, нормально нервничать и чего-то бояться. Чего я боюсь больше всего? Времени. Оно проходит так быстро, в этом и заключается страх», — заявил теннисист.

В полуфинале «мастерса» в столице Испании Рублев победил американца Тэйлора Фритца (6:4, 6:3). 26-летний россиянин впервые вышел в финал турнира в Мадриде. Ранее его лучшим результатом был четвертьфинал в 2022 году.

Источник: https://mutuamadridopen.com/en/calm-approach-key-to-vicente-guiding-rublev-to-best-form/
Теннис
Андрей Рублев
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