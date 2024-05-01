Рублев рассказал о своих эмоциях после победы над Алькарасом

Российский теннисист Андрей Рублев поделился эмоциями после победы над испанцем Карлосом Алькарасом на турнире в Мадриде.

Россиянин одержал победу в трех сетах — 4:6, 6:3, 6:2.

— До этого турнира ты не побеждал шесть недель. Ты приехал сюда, и все изменилось. Насколько велико твое облегчение?

— Я не знаю, что сказать. Возможно, на этой неделе случилось облегчение, а на следующей мы вернемся к тому же. Так что лучше не думать об этом. Потому что, если ты начинаешь думать: «О, как все хорошо», происходит то, что случилось со мной на старте сезона. После этого я не выигрывал шесть недель.

Лучше вообще об этом не думать. Это не плохо, не хорошо. Всего лишь момент. Такое происходит со всеми. Самое главное — продолжать работать и совершенствоваться. И помнить, что она неделя может изменить все, — приводит слова Рублева The Tennis Letter.

В полуфинале «мастерса» в Мадриде Рублева встретится с победителем пары Тэйлор Фритц (США, 12) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 21).