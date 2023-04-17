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Сегодня, 18:36

Рублев рассказал, реагирует ли он на «психи» соперников по ходу матча

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос, реагирует ли он на эмоции соперников по ходу матчей.

«Реагирую ли я на поведение соперника по ходу матча? Честно, даже не думал о таком. Больше концентрируюсь на себе, фокусируюсь на вещах, на которых мне нужно сделать акцент, потому что у каждого человека разный характер, разный стиль игры. И просто стараюсь думать о себе, своих слабостях и о лучших сторонах, чтобы больше проявлять их в матчах. Если это какая-то «игра», то не обращаю внимания. Если это психи — когда видно, что эмоционально игрок не выдержал и стал психовать, как у меня бывает — тогда на такое обращаю внимание. Бывают игроки, которые пытаются завязывать игру еще вне корта — тянуть время или разговаривать с судьями — немного провоцировать. На такое просто не обращаю внимания. Это часть спорта», — приводит «Чемпионат» слова Рублева.

В воскресенье, 16 апреля, Рублев со счетом 5:7, 6:2, 7:5 одержал победу над Руне в финале «Мастерса» в Монте-Карло. Для россиянина эта победа стала первой в карьере на турнирах ATP-1000.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5071177-rublyov-priznalsya-reagiruet-li-on-na-psihi-sopernikov-po-hodu-matcha.html
Теннис
Андрей Рублев
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