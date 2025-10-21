Рублев разбил ракетку в матче с Норри на турнире в Вене

Российский теннисист Андрей Рублев разбил ракетку по ходу матча против британца Кэмерона Норри. В первом сете Рублев вел по ходу пятого гейма, но проиграл в двух розыгрышах подряд и уступил гейм, Норри повел со счетом 4:1. После этого Рублев разбил ракетку, несколько раз ударив ею по корту. Андрей Рублев разбил ракетку в матче турнира в Вене. Фото Скриншот трансляции

hаnt64 Ну кто посоветовал Андрюше прекратить прием седативных препаратов? 22.10.2025