21 октября, 18:20

Рублев разбил ракетку в матче с Норри на турнире в Вене

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Андрей Рублев разбил ракетку в матче турнира в Вене.
Фото Скриншот трансляции
1/2

Российский теннисист Андрей Рублев разбил ракетку по ходу матча против британца Кэмерона Норри.

В первом сете Рублев вел по ходу пятого гейма, но проиграл в двух розыгрышах подряд и уступил гейм, Норри повел со счетом 4:1. После этого Рублев разбил ракетку, несколько раз ударив ею по корту.

Андрей Рублев разбил ракетку в матче турнира в Вене.
Фото Скриншот трансляции
2

  • hаnt64

    Ну кто посоветовал Андрюше прекратить прием седативных препаратов?

    22.10.2025

  • Gena34

    Псих в действии,лучше бы об свою бестолковую рыжую башку разбил,в свое время Южный в кровь башню разбивал и ничего умнее не стал)))

    21.10.2025

    Теннис
    Андрей Рублев
