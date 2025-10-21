Рублев разбил ракетку в матче с Норри на турнире в Вене

21 октября, 18:20
Российский теннисист Андрей Рублев разбил ракетку по ходу матча против британца Кэмерона Норри.
В первом сете Рублев вел по ходу пятого гейма, но проиграл в двух розыгрышах подряд и уступил гейм, Норри повел со счетом 4:1. После этого Рублев разбил ракетку, несколько раз ударив ею по корту.
hаnt64
Ну кто посоветовал Андрюше прекратить прием седативных препаратов?
22.10.2025
Gena34
Псих в действии,лучше бы об свою бестолковую рыжую башку разбил,в свое время Южный в кровь башню разбивал и ничего умнее не стал)))
21.10.2025