Рублев — Рууд: прямая трансляция финала в Бостаде (видео онлайн)

23 июля в шведском Бостаде российский теннисист Андрей Рублев сыграет в финале турнира ATP с норвежцем Каспером Руудом. Матч начнется в 16.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно прямую видеотрансляцию матча Рууд — Рублев можно будет в прямом эфире во ВКонтакте. «СЭ» на сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию финала турнира в Бостаде.

22 июля, в субботу, 25-летний Рублев обыграл аргентинца Франсиско Черундоло в полуфинале турнира в Швеции — 7:6 (8:6), 6:7 (7:9), 6:3. Параллельно в этой стадии 24-летний Рууд победил итальянца Лоренцо Музетти — 6:3, 7:5.

Рублев — седьмая ракетка мира и олимпийский чемпион-2020 в миксте. В последний раз россиянин играл с Руудом 19 ноября 2022 года. Тогда норвежец одолел Рублева в полуфинале Итогового турнира ATP (6:2, 6:4).

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