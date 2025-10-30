Видео
30 октября, 18:13

Рублев проиграл Шелтону в третьем круге «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото AFP

Россиянин Андрей Рублев уступил американцу Бену Шелтону в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 6:7 (6:8), 3:6. Матч длился 1 час 37 минут.

17-я ракетка мира Рублев сделал за игру 6 эйсов. У 7-й ракетки мира Шелтона — 15 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Американец повел со счетом 2-0 в личных встречах с россиянином.

Шелтон вышел в четвертьфинал «мастерса» и встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).

Андрей Рублев.Рублев завершил сезон поражением от Шелтона. Но на «мастерсе» в Париже россиянин был не безнадежен

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Бен Шелтон (США, 5) — Андрей Рублев (Россия, 12) — 7:6 (8:6), 6:3

30

  • Pifia

    херовый пророк

    30.10.2025

  • Александр Иванов

    вас специально не наблюдаю, всегда реагирую, когда вижу морально нечистоплотного человека, а вы, очевидно, относитесь к таким. Какая-то у вас мания величия, постоянно другим даете советы, унижаете грубо. Был такой персонаж, с подобным поведением- Кот Бегемот, но он значительно симпатичнее вас.

    30.10.2025

  • www.leningrad.spb.ru

    пора на пенсию. бабосиков подзаработал.

    30.10.2025

  • hаnt64

    Синнер не готов проигрывать разным мулатам.

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Александр Иванов, я знаю, что вы неравнодушны ко мне, постоянно вижу ваши дизлайки в мою сторону, но не обижаюсь. На глупых и предвзятых людей грех обижаться. Всего вам доброго.

    30.10.2025

  • Алехандрохорс

    За Андрея конечно обидно, но очень интересно будет Шелтона, (возможно) с Синером глянуть.

    30.10.2025

  • rake

    первый пошел уже было?

    30.10.2025

  • Александр Иванов

    "Кот-матрос" : что же вы грубо, человека дураком обозвали ни за что.. Обьяснили бы ему, чро Рубль живет в Москве, у мамы .. и летает каждую неделю на турнир через Турцию. А теперь у Юрия есть все основания и вас назвать дураком

    30.10.2025

  • Osokin L

    Рублев проиграл. Классика

    30.10.2025

  • miker65

    Калач поборется!

    30.10.2025

  • miker65

    Увы! Но рубль уже лет 100 как не соперник баксу.

    30.10.2025

  • рustot

    а вот не бублик только и Карена забыл

    30.10.2025

  • рustot

    он у нас давно квартируется, в Барселоне

    30.10.2025

  • рustot

    что поделаешь? это тебе Клостебол расскажет, на который Шелтон попал в следующем матче

    30.10.2025

  • рustot

    Рубль ослаб. Уделал его кучерявый пиндос.

    30.10.2025

  • Pifia

    Ничего. Шелтон очень сильный игрок

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    блин, ещё один придурок вылез

    30.10.2025

  • Faierman 32

    У Рублева так и не было ни одного брейк-пойнта.Воот что значит классная подача.

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Секрет не открою, но теннис очень психологически сложный вид спорта. Все великие отличались именно выдержкой в критические моменты. А технические элементы уходят на второй план, если чувствуешь, что соперник лучше.

    30.10.2025

  • Юрий Рыбаков

    А Рубль где вообще живёт и тренируется ( тут ?) ???

    30.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Бублик , Рублик и Медведь закончат турнир в этом раунде

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Вот ты просто мистер "поздравляю", а по факту что?

    30.10.2025

  • fonkom

    "Против лома нет приёма? Против лома есть приём - другой лом!". Доя меня всегда загадка некачественная подача. Это же тот элемент игры, в котором никто не мешает.

    30.10.2025

  • nikola mozaev

    Эх, Андрюха! Жаль, что проиграл, но в борьбе.

    30.10.2025

  • Николай Шибаев

    Шелтон просо выглядел активнее и разнообразнее действовал е на корте. т

    30.10.2025

  • fonkom

    Не стал дожидаться порки от Синнера.

    30.10.2025

  • Кот-матрос

    Даже и упрекать не хочется Андрея, у того все линии цеплялись. А подача-пушка, что тут сделаешь?

    30.10.2025

  • инок

    Шелтона с победой, но и Рублев сражался в меру своих сил.

    30.10.2025

    Теннис
    Андрей Рублев
    Бен Шелтон
