Рублев проиграл Шелтону в третьем круге «мастерса» в Париже

30 октября, 18:13
Россиянин Андрей Рублев уступил американцу Бену Шелтону в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 6:7 (6:8), 3:6. Матч длился 1 час 37 минут.
17-я ракетка мира Рублев сделал за игру 6 эйсов. У 7-й ракетки мира Шелтона — 15 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
Американец повел со счетом 2-0 в личных встречах с россиянином.
Шелтон вышел в четвертьфинал «мастерса» и встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Франсиско Черундоло (Аргентина).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Бен Шелтон (США, 5) — Андрей Рублев (Россия, 12) — 7:6 (8:6), 6:3
Pifia
херовый пророк
30.10.2025
Александр Иванов
вас специально не наблюдаю, всегда реагирую, когда вижу морально нечистоплотного человека, а вы, очевидно, относитесь к таким. Какая-то у вас мания величия, постоянно другим даете советы, унижаете грубо. Был такой персонаж, с подобным поведением- Кот Бегемот, но он значительно симпатичнее вас.
30.10.2025
www.leningrad.spb.ru
пора на пенсию. бабосиков подзаработал.
30.10.2025
hаnt64
Синнер не готов проигрывать разным мулатам.
30.10.2025
Кот-матрос
Александр Иванов, я знаю, что вы неравнодушны ко мне, постоянно вижу ваши дизлайки в мою сторону, но не обижаюсь. На глупых и предвзятых людей грех обижаться. Всего вам доброго.
30.10.2025
Алехандрохорс
За Андрея конечно обидно, но очень интересно будет Шелтона, (возможно) с Синером глянуть.
30.10.2025
rake
первый пошел уже было?
30.10.2025
Александр Иванов
"Кот-матрос" : что же вы грубо, человека дураком обозвали ни за что.. Обьяснили бы ему, чро Рубль живет в Москве, у мамы .. и летает каждую неделю на турнир через Турцию. А теперь у Юрия есть все основания и вас назвать дураком
30.10.2025
Osokin L
Рублев проиграл. Классика
30.10.2025
miker65
Калач поборется!
30.10.2025
miker65
Увы! Но рубль уже лет 100 как не соперник баксу.
30.10.2025
рustot
а вот не бублик только и Карена забыл
30.10.2025
рustot
он у нас давно квартируется, в Барселоне
30.10.2025
рustot
что поделаешь? это тебе Клостебол расскажет, на который Шелтон попал в следующем матче
30.10.2025
рustot
Рубль ослаб. Уделал его кучерявый пиндос.
30.10.2025
Pifia
Ничего. Шелтон очень сильный игрок
30.10.2025
Кот-матрос
блин, ещё один придурок вылез
30.10.2025
Faierman 32
У Рублева так и не было ни одного брейк-пойнта.Воот что значит классная подача.
30.10.2025
Кот-матрос
Секрет не открою, но теннис очень психологически сложный вид спорта. Все великие отличались именно выдержкой в критические моменты. А технические элементы уходят на второй план, если чувствуешь, что соперник лучше.
30.10.2025
Юрий Рыбаков
А Рубль где вообще живёт и тренируется ( тут ?) ???
30.10.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Бублик , Рублик и Медведь закончат турнир в этом раунде
30.10.2025
Кот-матрос
Вот ты просто мистер "поздравляю", а по факту что?
30.10.2025
fonkom
"Против лома нет приёма? Против лома есть приём - другой лом!". Доя меня всегда загадка некачественная подача. Это же тот элемент игры, в котором никто не мешает.
30.10.2025
nikola mozaev
Эх, Андрюха! Жаль, что проиграл, но в борьбе.
30.10.2025
Николай Шибаев
Шелтон просо выглядел активнее и разнообразнее действовал е на корте. т
30.10.2025
fonkom
Не стал дожидаться порки от Синнера.
30.10.2025
Кот-матрос
Даже и упрекать не хочется Андрея, у того все линии цеплялись. А подача-пушка, что тут сделаешь?
30.10.2025
инок
Шелтона с победой, но и Рублев сражался в меру своих сил.
30.10.2025