Рублев проиграл Шелтону в третьем круге «мастерса» в Париже

Россиянин Андрей Рублев уступил американцу Бену Шелтону в третьем круге турнира серии ATP 1000 в Париже — 6:7 (6:8), 3:6. Матч длился 1 час 37 минут. 17-я ракетка мира Рублев сделал за игру 6 эйсов. У 7-й ракетки мира Шелтона — 15 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Американец повел со счетом 2-0 в личных встречах с россиянином. Шелтон вышел в четвертьфинал «мастерса» и встретится с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Франсиско Черундоло (Аргентина). Рублев завершил сезон поражением от Шелтона. Но на «мастерсе» в Париже россиянин был не безнадежен Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Бен Шелтон (США, 5) — Андрей Рублев (Россия, 12) — 7:6 (8:6), 6:3

Pifia херовый пророк 30.10.2025

Александр Иванов вас специально не наблюдаю, всегда реагирую, когда вижу морально нечистоплотного человека, а вы, очевидно, относитесь к таким. Какая-то у вас мания величия, постоянно другим даете советы, унижаете грубо. Был такой персонаж, с подобным поведением- Кот Бегемот, но он значительно симпатичнее вас. 30.10.2025

www.leningrad.spb.ru пора на пенсию. бабосиков подзаработал. 30.10.2025

hаnt64 Синнер не готов проигрывать разным мулатам. 30.10.2025

Кот-матрос Александр Иванов, я знаю, что вы неравнодушны ко мне, постоянно вижу ваши дизлайки в мою сторону, но не обижаюсь. На глупых и предвзятых людей грех обижаться. Всего вам доброго. 30.10.2025

Алехандрохорс За Андрея конечно обидно, но очень интересно будет Шелтона, (возможно) с Синером глянуть. 30.10.2025

rake первый пошел уже было? 30.10.2025

Александр Иванов "Кот-матрос" : что же вы грубо, человека дураком обозвали ни за что.. Обьяснили бы ему, чро Рубль живет в Москве, у мамы .. и летает каждую неделю на турнир через Турцию. А теперь у Юрия есть все основания и вас назвать дураком 30.10.2025

Osokin L Рублев проиграл. Классика 30.10.2025

miker65 Калач поборется! 30.10.2025

miker65 Увы! Но рубль уже лет 100 как не соперник баксу. 30.10.2025

рustot а вот не бублик только и Карена забыл 30.10.2025

рustot он у нас давно квартируется, в Барселоне 30.10.2025

рustot что поделаешь? это тебе Клостебол расскажет, на который Шелтон попал в следующем матче 30.10.2025

рustot Рубль ослаб. Уделал его кучерявый пиндос. 30.10.2025

Pifia Ничего. Шелтон очень сильный игрок 30.10.2025

Кот-матрос блин, ещё один придурок вылез 30.10.2025

Faierman 32 У Рублева так и не было ни одного брейк-пойнта.Воот что значит классная подача. 30.10.2025

Кот-матрос Секрет не открою, но теннис очень психологически сложный вид спорта. Все великие отличались именно выдержкой в критические моменты. А технические элементы уходят на второй план, если чувствуешь, что соперник лучше. 30.10.2025

Юрий Рыбаков А Рубль где вообще живёт и тренируется ( тут ?) ??? 30.10.2025

+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+ Бублик , Рублик и Медведь закончат турнир в этом раунде 30.10.2025

Кот-матрос Вот ты просто мистер "поздравляю", а по факту что? 30.10.2025

fonkom "Против лома нет приёма? Против лома есть приём - другой лом!". Доя меня всегда загадка некачественная подача. Это же тот элемент игры, в котором никто не мешает. 30.10.2025

nikola mozaev Эх, Андрюха! Жаль, что проиграл, но в борьбе. 30.10.2025

Николай Шибаев Шелтон просо выглядел активнее и разнообразнее действовал е на корте. т 30.10.2025

fonkom Не стал дожидаться порки от Синнера. 30.10.2025

Кот-матрос Даже и упрекать не хочется Андрея, у того все линии цеплялись. А подача-пушка, что тут сделаешь? 30.10.2025