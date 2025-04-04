Рублев вышел в полуфинал выставочного турнира UTS

Российский теннисист Андрей Рублев переиграл американца Бена Шелтона в Ниме — 3:1 (18:11, 20:7, 11:14, 19:7).

В полуфинале Рублев поборется с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом и австралийцем Алексеем Попыриным.

Турнир Ultimate Tennis Showdown (UTS) отличается системой проведения матчей. Каждая встреча состоит из четырех четвертей, продолжительность каждой — 8 минут. Для победы в матче теннисисту необходимо выиграть три четверти.

В случае, если оба спортсмена одержали победу в двух четвертях, назначается пятая — «внезапная смерть». Здесь победителем становится тот, кто первым наберет два очка подряд.