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4 апреля, 16:16

Рублев вышел в полуфинал выставочного турнира UTS

Камила Абдурахманова
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Российский теннисист Андрей Рублев переиграл американца Бена Шелтона в Ниме — 3:1 (18:11, 20:7, 11:14, 19:7).

В полуфинале Рублев поборется с победителем матча между норвежцем Каспером Руудом и австралийцем Алексеем Попыриным.

Турнир Ultimate Tennis Showdown (UTS) отличается системой проведения матчей. Каждая встреча состоит из четырех четвертей, продолжительность каждой — 8 минут. Для победы в матче теннисисту необходимо выиграть три четверти.

В случае, если оба спортсмена одержали победу в двух четвертях, назначается пятая — «внезапная смерть». Здесь победителем становится тот, кто первым наберет два очка подряд.

Теннис
Андрей Рублев
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