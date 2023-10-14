Рублев станет четвертой ракеткой мира, если выиграет турнир в Шанхае

Российский теннисист Андрей Рублев может подняться на 4-ю строчку мирового рейтинга АТР по итогам турнира в Шанхае. Для этого россиянину нужно победить Хуберта Хуркача из Польши в финале «мастерса».

На данный момент 25-летний теннисист является 7-й ракеткой мира. Его лучший рейтинг — 5-е место, которое он занимал в сентябре 2021 года.

12 октября Рублев обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова в полуфинальном матче на турнире в Шанхае (7:6 (9:7), 6:3). Заключительная игра между российским теннисистом и Хуркачем пройдет 15 октября.

В этом сезоне Рублев уже становился победителем «мастерса». В апреле он выиграл турнир на грунте в Монте-Карло.