Рублев сыграет с Арнальди в полуфинале турнира в Монреале

Сегодня, 07:59
Итальянский теннисист Маттео Арнальди вышел в полуфинал турнира ATP в Монреале (Канада).
В четвертьфинале спортсмен обыграл японца Кеи Нисикори в двух сетах — 6:4, 7:5.
Соперником Арнальди в полуфинале станет россиянин Андрей Рублев, победивший в четвертьфинале первую ракетку мира Янника Синнера.
Монреаль (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 6 795 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маттео Арнальди (Италия) — Кеи Нисикори (Япония) — 6:4, 7:5