Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

22 июня, 22:58

Рублев сыграет с Грикспуром в четвертьфинале турнира в Галле

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Нидерландский теннисист Таллон Грикспур обыграл поляка Хуберта Хуркача во втором круге турнира ATP 500 в Галле.

Матч завершился со счетом 6:3, 1:6, 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Хуркач является действующим чемпионом турнира.

В 1/4 финала в Галле Грикспур сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Счет в личных встречах 1-0 в пользу Рублева.

Галле (Германия)

Турнир ATP Terra Wortmann Open

Призовой фонд 2 195 175 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша, 6) — 6:3, 1:6, 7:6 (10:8)

Теннис
Андрей Рублев
Хуберт Хуркач
0
Читайте также
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев: «Я счастлив, что смог победить. На траве против Ханфманна сложно играть»

Алькарас — о первом четвертьфинале на траве: «Готов показать хороший результат»