Рублев сыграет с Грикспуром в четвертьфинале турнира в Галле

Нидерландский теннисист Таллон Грикспур обыграл поляка Хуберта Хуркача во втором круге турнира ATP 500 в Галле. Матч завершился со счетом 6:3, 1:6, 7:6 (10:8). Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. Хуркач является действующим чемпионом турнира. В 1/4 финала в Галле Грикспур сыграет с россиянином Андреем Рублевым. Счет в личных встречах 1-0 в пользу Рублева. Галле (Германия) Турнир ATP Terra Wortmann Open Призовой фонд 2 195 175 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Второй круг Таллон Грикспур (Нидерланды) — Хуберт Хуркач (Польша, 6) — 6:3, 1:6, 7:6 (10:8)