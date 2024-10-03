Рублев сыграет с Меншиком во втором круге турнира в Шанхае

Чешский теннисист Якуб Меншик в первом круге турнира в Шанхае обыграл испанца Педро Мартинеса со счетом 6:1, 5:7, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа ровно. На счету 19-летнего чеха 14 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.

Во втором круге 66-я ракетка мира встретится с россиянином Андреем Рублевым.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Якуб Меншик (Чехия) — Педро Мартинес (Испания) — 6:1, 5:7, 6:4