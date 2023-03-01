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ATP

Сегодня, 15:38

Рублев ушел с 5 матчболов в матче с Давидовичем Фокиной и пробился в четвертьфинал турнира в Дубае

Иван Торопцев
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Дубае (ОАЭ).

Во втором круге Рублев победил испанца Алехандро Давидовича Фокину в трех сетах — 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3). При этом россиянин уступал сопернику со счетом 1:6 на тай-брейке во втором сете, но затем выиграл 7 розыгрышей подряд и ушел от поражения.

В четвертьфинале Рублев сыграет с нидерландцем Ботиком ван де Зандсюлпом, который в параллельном матче победил шведа Микаэля Имера (3:6, 6:3, 6:3).

Дубай (ОАЭ)

Турнир ATP Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 855 495 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 2) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 1:6, 7:6 (8:6), 7:6 (7:3)

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Микаэль Имер (Швеция) — 3:6, 6:3, 6:3

Теннис
Андрей Рублев
39
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