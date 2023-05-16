Рублев уступил Ханфманну в матче 1/8 финала турнира в Риме

16 мая, 20:26
Российский теннисист Андрей Рублев уступил немцу Яннику Ханфманну в матче четвертого круга турнира в Риме — 6:7 (5:7), 6:4, 3:6.
Спортсмены провели на корте 2 часа и 35 минут.
Российский теннисист совершил 18 эйсов, допустил две двойные ошибки, и реализовал два брейк-пойнта из 11.
Немец шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из 8.
В матче 1/4 финала турнира Ханфманн сыграет с победителем пары Александр Зверев — Даниил Медведев.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 7 705 780 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертый круг
Янник Ханфманн (Германия, Q) — Андрей Рублев (Россия, 6) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3