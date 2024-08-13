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Сегодня, 04:18

Рублев уступил Попырину в финале турнира в Монреале

Сергей Разин
корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев в финале турнира в Монреале уступил австралийцу Алексею Попырину со счетом 2:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. На счету 26-летнего россиянина 4 эйса, 5 двойных ошибок и реализованный брейк-пойнт.

Попырин в третий раз стал победителем турнира ATP. В 2021 году он выигрывал турнир в Сингапуре, а в 2023-м стал победителем турнира в Умаге.

Монреаль (Канада)

Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Алексей Попырин (Австралия) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 6:2, 6:4

Андрей Рублев
8
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