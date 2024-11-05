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Сегодня, 12:15

Рублев в декабре примет участие в показательном турнире MGM Macau

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев выступит на показательном турнире MGM Macau Tennis Masters, сообщили организаторы мероприятия.

Соревнования состоятся с 24 по 25 декабря и пройдут в смешанном командном формате. Игроки будут разделены на две группы, которые возглавят победительница двух турниров «Большого шлема» китайская теннисистка Ли На и экс-вторая ракетка мира американец Майкл Чанг.

«Мы приветствуем возвращение этого долгожданного соревнования высокого уровня в радостное время года. Данное мероприятие продолжает выявлять синергию между спортом и туризмом, создавая эксклюзивный бренд спортивных мероприятий для Макао, все больше превращая его в «Город спорта» и место проведения элитных спортивных мероприятий мирового уровня», — заявил президент и исполнительный директор MGM China Кеннет Фэн.

Помимо Рублева, участие в турнире подтвердили норвежец Каспер Рууд, итальянец Лоренцо Музетти, китайцы Цзюнчэн Шан и Ван Синьюй, а также чешка Каролина Мухова.

Теннис
Андрей Рублев

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