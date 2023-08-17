Рублев в паре с Перселлом вышел во второй круг турнира в Цинциннати

Россиянин Андрей Рублев в паре с австралийцем Максом Перселлом одержал победу в первом круге турнира в Цинциннати. В двух сетах они переиграли британца Ллойда Гласспула и финна Арри Хелиоваара — 7:6 (12:10), 7:5. Следующими соперниками российско-австралийской пары будут мексиканец Сантьяго Гонсалес и француз Эдуар Роже-Васслен. Цинциннати (США) Турнир ATP Western & Southern Open Призовой фонд 6 600 000 долларов Открытые корты, хард Парный разряд Первый круг Макс Перселл/Андрей Рублев (Австралия/Россия) — Ллойд Гласспул/Арри Хелиоваара (Великобритания/Финляндия) — 7:6 (12:10), 7:5