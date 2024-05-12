Рублев в трех сетах обыграл Гирона и вышел в третий круг турнира в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Риме обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 5:7, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 25 минуты. На счету 26-летнего россиянина 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9. В третьем круге Рублев встретится с французом Александром Мюллером. Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Андрей Рублев (Россия, 4) — Маркос Гирон (США) — 5:7, 6:4, 7:5