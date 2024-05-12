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Сегодня, 01:22

Рублев в трех сетах обыграл Гирона и вышел в третий круг турнира в Риме

Сергей Разин
корреспондент
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Российский теннисист Андрей Рублев во втором круге турнира в Риме обыграл американца Маркоса Гирона со счетом 5:7, 6:4, 7:5.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минуты. На счету 26-летнего россиянина 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 9.

В третьем круге Рублев встретится с французом Александром Мюллером.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Андрей Рублев (Россия, 4) — Маркос Гирон (США) — 5:7, 6:4, 7:5

Андрей Рублев
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