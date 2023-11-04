Рублев в трех сетах проиграл Джоковичу в полуфинале «мастерса» в Париже

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале «мастерса» в Париже.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:7 (3:7), 5:7. Спортсмены провели на корте 3 часа. После второго сета Джокович ушел переодеться, а затем физиотерапевт массировал ему спину.

5-я ракетка мира Рублев 16 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету 1-й ракетки мира Джоковича 17 эйсов, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

В финале «мастерса» в Париже 36-летний серб сыграет с 32-летним болгарином Григором Димитровым. Счет в личных встречах 11-1 в пользу Джоковича.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Андрей Рублев (Россия, 5) — 5:7, 7:6 (7:3), 7:5