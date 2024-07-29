Рублев вернулся на восьмое место в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Россиянин Андрей Рублев поднялся на восьмую позицию в мировой классификации, обойдя норвежца Каспера Рууда, у которого теперь снова девятая строчка.

Еще один представитель России — Даниил Медведев сохранил пятое место. Карен Хачанов переместился с 22-й на 21-ю позицию, в то время как Павел Котов опустился на две строчки — теперь у него 64-е место. Роман Сафиуллин идет 66-м.

Рейтинг АТР, топ-10 (версия от 29 июля):

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 баллов;

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460;

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130;

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6845;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525;

6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4185;

7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105;

8 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3885;

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3880;

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770.