Рублев во время последнего матча в году: «Я не хочу в него играть. Я ненавижу этот теннис»

Россиянин Андрей Рублев во время матча против немца Александра Зверева на Итоговом турнире в Турине заявил, что ненавидит теннис.

«Я не хочу в него играть. Я ненавижу этот теннис», — сказал спортсмен, уступая сопернику во втором сете 3:4.

Рублев проиграл Звереву со счетом 4:6, 4:6. Этот матч стал заключительным для 26-летнего российского теннисиста на турнире и в сезоне-2023. Он занял итоговое четвертое место в красной группе, не сумев одержать ни одной победы.

За участие в групповом раунде Итогового турнира АТР 2023 года Рублев получит 325 500 долларов призовых.