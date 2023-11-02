Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:47

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Париже

Виктория Кравченко
Андрей Рублев.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл голландца Ботика ван де Зандсюлпа в третьем круге турнира ATP в Париже — 6:3, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 5 минут.

В этом матче Рублев подал четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырех. У голландца пять эйсов и две двойные ошибки.

В следующем раунде россиянин сыграет с Янник Синнер (Италия, 4) — Алекс Де Минаур (Австралия, 13).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, Q) — 6:3, 6:3

Андрей Рублев
Обсудить
Читайте также
Железный Майк, Хартли, головорезы из «Витязя». 50 самых важных канадцев в истории нашего хоккея
Тутберидзе — о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: «Для меня это месть»
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарпищев заявил, что ранний вылет Медведева из турнира в Париже пойдет ему на пользу

Зверев назвал чушью судебное решение о его нападении на бывшую девушку