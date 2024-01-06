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Сегодня, 14:32

Рублев вышел в финал турнира ATP в Гонконге

Виктория Кравченко
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл китайца Шан Цзюньчэн в полуфинале турнира ATP в Гонконге — 4:6, 6:2, 6:3. Встреча длилась 2 часа 9 минут.

Россиянин десять раз подал навылет, его соперник сделал 4 эйса. Шан допустил три двойные ошибки, Рублев не сделал ни одной.

В финале россиянин сыграет с фином Эмилем Руусувуори.

Гонконг (Китай)

Турнир ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Андрей Рублев (Россия, 1) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — 4:6, 6:2, 6:3

Андрей Рублев
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Руусувуори может сыграть в финале турнира в Гонконге с Рублевым