Рублев вышел в полуфинал «мастерса» в Шанхае

Сегодня, 16:42
Россиянин Андрей Рублев победил француза Уго Умбера в четвертьфинале турнира ATP серии «мастерс» в Шанхае — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 31 минуту.
Рублев за игру сделал 2 эйса и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. У Умбера 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 из 4 реализованных брейк-пойнтов.
В полуфинале Рублев сыграет с болгарином Григором Димитровым.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Уго Умбер (Франция, 32) — 6:2, 6:3