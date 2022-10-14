Рублев вышел в полуфинал турнира в Хихоне

Сегодня, 16:46
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира ATP 250 в Хихоне.
В четвертьфинале девятая ракетка мира обыграл американца Томми Пола со счетом 7:5, 6:3. Матч продолжался 1 час 26 минут.
Рублев 4 раза подал на вылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. На счету 30-й ракетки мира Пола — 2 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
За выход в финал турнира россиянин поборется с австралийцем Домиником Тимом.
Хихон (Испания)
Турнир ATP Gijon Open
Призовой фонд 612 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 1) — Томми Пол (США, 5) — 7:5, 6:3