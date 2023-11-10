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Сегодня, 16:40

Рублев: «Против Джоковича и Алькараса будет тяжело, они превосходят меня»

Алина Савинова
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Российский теннисист Андрей Рублев оценил свои шансы против испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича на Итоговом турнире АТР в Турине.

«Конечно, если я буду играть против Джоковича или Алькараса, я сделаю все возможное, чтобы постараться составить им конкуренцию и попытаться победить их. Но это очень тяжело, они лучше меня и доказывают это уже на протяжении многих лет. Вот почему мне действительно нужно показать свою лучшую игру. Но посмотрим. Здесь лучшие теннисисты. Все хотят победить, и все играют невероятно здорово», — приводит Tennis World слова россиянина.

Рублев сыграет в одной группе со своим соотечественником Даниилом Медведевым, испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым. Первые встречи пройдут 12 ноября. Два лучших теннисиста квартета выйдут в полуфинал турнира.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Tennis_Interviews/139823/andrey-rublev-honestly-admits-alcaraz-and-djokovic-are-superior-/
Теннис
Андрей Рублев
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