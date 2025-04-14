Рублев заявил, что не жалеет о признании проблем с яичком

Девятая ракетка мира Андрей Рублев прокомментировал свое заявление о проблемах с половым органом.

«Смотрю на это со стороны и думаю: «Чего я сказал?» А потом уже начинаешь думать в другую сторону: у всех свои проблемы со здоровьем, с телом. Эта ситуация случалась со многими людьми. Ну, произошло. Другие страшные вещи происходят, не дай бог, со здоровьем. Или просто у кого-то загоны из-за своего тела. Да а чего стесняться? У всех свои проблемы, — сказал Рублев в интервью «Больше».

В октябре 2024 года россиянин заявил на пресс-конференции в Стокгольме (Швеция), что чуть не потерял яичко.

14 апреля 27-летний Рублев сыграет с голландцем Йеспером де Йонгом в первом круге турнира ATP в Барселоне.