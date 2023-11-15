Рублев: «Постараюсь победить Зверева, чтобы закончить год положительно»

Россиянин Андрей Рублев прокомментировал поражение от испанца Карлоса Алькараса (5:7, 2:6) во втором матче на Итоговом турнире ATP. Проигрыш лишил Рублева шансов выйти в плей-офф турнира в Турине.

«Теперь я уже ничего не жду от [Итогового турнира]. В матче со Зверевым я постараюсь сыграть лучше, чем в двух предыдущих матчах. Хочется закончить год положительно.

Нет разницы между проигрышем близкому другу или кому-то еще. Мне не нравится проигрывать всегда, тем более сейчас, когда хочется завершить сезон наилучшим образом.

Как мое колено? В порядке, ничего серьезного. Иногда разочаровываешься, потому что не всегда получается сыграть, как можно лучше», — сказал Рублев на пресс-конференции.

17 ноября Рублев встретится с немцем Александром Зверевым, который сегодня сыграет с Даниилом Медведевым. Начало — в 23.00 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.