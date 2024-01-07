Рублев заявил, что победа на турнире в Гонконге придала ему сил перед Australian Open

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Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал свою победу на турнире ATP в Шанхае.
В воскресенье, 7 января, россиянин победил финна Эмиля Руусувуори в финале со счетом 6:4, 6:4.
«Это прекрасное чувство — начать сезон и выиграть титул. Весь турнир я показывал хороший теннис и к финалу подошел в хорошей форме. Перед Australian Open эта победа придает мне дополнительных эмоций и уверенности», — приводит ТАСС слова Рублева.
Титул в Шанхае стал для Рублева 15-м в карьере. 26-летний россиянин занимает пятое место в рейтинге ATP.
Australian Open-2024 пройдет с 14 по 28 января.