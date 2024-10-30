Рублев заявился на турнир в Метце

Российский теннисист Андрей Рублев примет участие в турнире ATP 250 во французском Метце, сообщается на сайте соревнований.

Во вторник, 29 октября, Рублев уступил аргентинцу Франсиско Черундоло в матче второго круга «мастерса» в Париже. После этого поражения он может не квалифицироваться на Итоговый турнир АТР в Турине.

Сейчас Рублев находится на восьмом месте в Чемпионской гонке ATP, имея в активе 3720 очков. Однако если австралиец Алекс де Минаур дойдет до четвертьфинала турнира в Париже, он сместит россиянина с этой позиции.

Соревнования в Метце стартуют 3 ноября и завершатся 9 ноября.