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25 октября, 23:20

Рублева оштрафовали за ругательства на турнире в Базеле

Руслан Минаев
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Российский теннисист Андрей Рублев получил второе предупреждение в матче с американцем Беном Шелтоном в 1/4 финала турнира в Базеле.

Матч завершился со счетом — 5:7, 7:6 (7:3) 4:6.

После одного из розыгрышей Рублев выругался на испанском языке. После чего судья оштрафовал россиянина на одно очко.

Рублев пытался объяснить арбитру на вышке, что ругался на себя, приведя в пример различные ситуации.

«Вот ты в пробке стоишь, а тебя кто-то подрезает. Ты скажешь: «О, проезжай, ты отличный парень»? А мне теперь штраф 20 тысяч платить», — сказал Рублев.

Шелтон вышел в полуфинал и встретится с французом Артуром Филсом.

Андрей Рублев

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