Руне диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия

Датский теннисист Хольгер Руне подтвердил, что ему диагностирован полный разрыв ахиллова сухожилия.

Ранее мама 22-летнего теннисиста сообщила, что из-за травмы он пропустит до 6 месяцев.

«Пройдет некоторое время, прежде чем я смогу снова выйти на корт. Это тяжело. На корте в Стокгольме было столько радости. Невыносимо думать, что я не смогу ощущать эту энергию еще какое-то время.

Мой ахилл полностью разорван. Это означает, что мне требуется операция уже на следующей неделе, а дальше реабилитация. Спасибо за вашу поддержку сейчас и всегда. Без вас все было бы не так. До скорого», — написал Руне в соцсетях.

18 октября Руне не сумел доиграть матч против француза Уго Умбера в полуфинале турнира в Стокгольме.