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Сегодня, 18:38

Руне и ван де Зандсюлп сыграют в финале турнира в Мюнхене

Ана Горшкова
Корреспондент
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Датчанин Хольгер Руне и Ботик ван де Зандсюлп из Нидерландов сыграют в финале турнира ATP 250 в Мюнхене.

Руне в полуфинале обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла со счетом 6:3, 6:2, а ван де Зандсюлп оказался сильнее американца Тэйлора Фритца — 6:4, 7:6 (7:2).

Таким образом, в Мюнхене будет повтор прошлогоднего финала. В 2022 году Ботик снялся в первом сете из-за проблем с дыханием, а для Руне это был первый титул ATP.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by American Express

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 4) — Тэйлор Фритц (США, 2) — 6:4, 7:6 (7:2)

Хольгер Руне (Дания, 1) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:3, 6:2

Теннис
Хольгер Руне
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