Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:37

Руне проиграл 50-й ракетке мира Мпетши Перрикару в полуфинале турнира в Базеле

Алина Савинова
Telegram Дзен

Датский теннисист Хольгер Руне не смог выйти в финал турнира АТР 500 в Базеле (Швейцария).

В полуфинальном матче 14-я ракетка мира уступил французу Джованни Мпетши Перрикару, занимающему 50-е место в рейтинге АТР — 6:7 (6:8), 4:6. Встреча длилась 1 час 20 минут.

В прошлом году Руне завершил свое выступление на турнире в Базеле на этой же стадии.

Мпетши Перрикар поборется за титул с американцем Беном Шелтоном.

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 4) — 7:6 (8:6), 6:4

Теннис
Хольгер Руне

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
7 человек обвинили в кибербуллинге худрука церемонии открытия Олимпиады
Опубликованы кадры допроса пойманных после побега из колонии заключенных
Красно-белые нашли неожиданную замену Станковичу. Что происходит в «Спартаке»
Промес забил дебютный гол в ОАЭ в первом матче за «Юнайтед»
Депутат Парфенов высказался о ролике с эскортницей в кабинете ГД
Один из сбежавших из липецкой колонии был ранен при задержании
Сегодня
Вчера
Неделя