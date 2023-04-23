Руне на тай-брейке обыграл ван де Зандсюлпа и одержал победу на турнире в Мюнхене

Датский теннисист Хольгер Руне одержал победу на турнире ATP 250 в Мюнхене, обыграв в финале Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов - 6:4, 1:6, 7:6 (7:3).

Матч продолжался 2 часа 49 минут.? Датчанин завоевал четвертый титул в карьере.

На счету Руне 4 эйса, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Ван де Зандсюлп сделал 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12.

Игра стала повторением прошлогоднего финала, в котором голландец также уступил, снявшись в первом сете из-за проблем с дыханием.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open by American Express

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Хольгер Руне (Дания, 1) - Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды, 4) - 6:4, 1:6, 7:6 (7:3)