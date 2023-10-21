Руне надеется узнать секреты Джоковича от своего нового тренера Беккера

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о том, что экс-первая ракетка мира Борис Беккер стал его новым тренером. Он надеется, что немецкий специалист поделится с ним знаниями о сербе Новаке Джоковиче.

«Приятно учиться у таких игроков, как Борис, а также у Рафы, Роджера и Новака. Было бы хорошо перенять немного из того, над чем они работали. Они сделали много грамотных вещей. Борис преуспел как тренер Джоковича. Я буду рад услышать, что он расскажет. Борис учит меня простым, но важным вещам. Надеюсь, он сможет дать мне как можно больше советов и помочь мне добиться большего», — сказал Руне.

19 октября Беккер сообщил, что будет тренировать Руне. С 2013 по 2016 год немец входил в команду Джоковича, а также сотрудничал с Александром Зверевым.

20-летний Руне является шестой ракеткой мира. На его счету четыре победы на турнирах ATP в одиночном разряде.