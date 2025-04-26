Руне назвал причину снятия с матча второго круга на турнире в Мадриде

Сегодня, 10:20
Хольгер Руне, занимающий девятое место в мировом рейтинге теннисистов, объяснил, почему он отказался продолжать матч второго круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.
Проиграв первый сет со счетом 2:6 итальянцу Флавио Коболли, датский спортсмен решил досрочно прекратить участие в поединке.
«К сожалению, сегодня во время разминки я немного повредил колено, и почувствовал это в ходе матча. Полагаю, что отказ от продолжения игры был лучшим решением, хотя мне очень хотелось сохранить свою успешную серию в Испании. До встречи в следующем году», — написал Руне на своей странице в социальной сети.
На прошлой неделе датский теннисист стал победителем турнира ATP-500 в Барселоне.