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Сегодня, 10:20

Руне назвал причину снятия с матча второго круга на турнире в Мадриде

Камила Абдурахманова
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Хольгер Руне, занимающий девятое место в мировом рейтинге теннисистов, объяснил, почему он отказался продолжать матч второго круга на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

Проиграв первый сет со счетом 2:6 итальянцу Флавио Коболли, датский спортсмен решил досрочно прекратить участие в поединке.

«К сожалению, сегодня во время разминки я немного повредил колено, и почувствовал это в ходе матча. Полагаю, что отказ от продолжения игры был лучшим решением, хотя мне очень хотелось сохранить свою успешную серию в Испании. До встречи в следующем году», — написал Руне на своей странице в социальной сети.

На прошлой неделе датский теннисист стал победителем турнира ATP-500 в Барселоне.

Теннис
Хольгер Руне
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