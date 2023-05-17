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17 мая, 17:15

Руне назвал судью посмешищем после ошибки в матче с Джоковичем в Риме

Ана Горшкова
Корреспондент
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Седьмая ракетка мира Хольгер Руне раскритиковал судью Мохамеда Лайани, допустившего ошибку по ходу его матча 1/4 финала «Мастерса» в Риме против Новака Джоковича.

Во время второго сета при счете 2:3, 40:30 на своей подаче датчанин посчитал, что мяч после удара Новака попал в аут. Судья Лайани спустился с вышки, изучил отметку на корте и сказал, что мяч был в корте.

20-летний Руне в ответ на это заявил, что Лайани всегда судит против него, и вспомнил финал турнира в Базеле, где у него тоже были к нему претензии, и назвал его «посмешищем».

В результате болельщики освистали Хольгера, а тренер Патрик Муратоглу попросил его успокоиться. Руне ответил: «Я всегда выгляжу плохим парнем именно из-за судей».

Повтор в трансляции показал, что мяч в итоге был в ауте.

Повтор в трансляции.

На момент публикации новости счет в матче 6:2, 4:6, 3:0 в пользу Руне.

Теннис
Новак Джокович
Хольгер Руне
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