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Сегодня, 18:03

Руне не согласен с тем, что их с Джоковичем стили игры похожи

Алина Савинова
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Датский теннисист Хольгер Руне отреагировал на слова первой ракетки мира Новака Джоковича о том, что у них похожие стили игры.

«Нет. Конечно, я принимаю за комплимент слова Новака о том, что мы играем одинаково. Я так не думаю, но это мое мнение. Безусловно, такое сравнение приятно. Он один из величайших игроков, которого мы когда-либо видели в теннисе», — сказал Руне.

В первый игровой день Итогового турнира в Турине Джокович победил Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

До этого теннисисты встречались 3 ноября в четвертьфинале «мастерса» в Париже. Тогда сильнее также оказался сербский теннисист.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-i-take-compliment-novak-djokovic-saying-play-similar-i-think-opinion-holger-rune-atp-finals-defeat?key1=newsnowltennis
Теннис
Новак Джокович
Хольгер Руне
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