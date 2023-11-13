Руне не согласен с тем, что их с Джоковичем стили игры похожи

Датский теннисист Хольгер Руне отреагировал на слова первой ракетки мира Новака Джоковича о том, что у них похожие стили игры.

«Нет. Конечно, я принимаю за комплимент слова Новака о том, что мы играем одинаково. Я так не думаю, но это мое мнение. Безусловно, такое сравнение приятно. Он один из величайших игроков, которого мы когда-либо видели в теннисе», — сказал Руне.

В первый игровой день Итогового турнира в Турине Джокович победил Руне со счетом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

До этого теннисисты встречались 3 ноября в четвертьфинале «мастерса» в Париже. Тогда сильнее также оказался сербский теннисист.