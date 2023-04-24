Руне ответил на обвинения в симуляции травмы голеностопа в финале турнира в Мюнхене

Датский теннисист Хольгер Руне получил травму голеностопа в финале турнира в Мюнхене.

«Он как ребенок и притворился, что получил травму, чтобы выбить соперника из колеи», — высказал претензии к датчанину один из болельщиков в твиттере.

На что Руне отреагировал так: «За последние две недели я сыграл больше 10 матчей. Мое тело уже на пределе, но я все равно хотел бороться до конца. Это финал. Я не сдаюсь».

Датский теннисист Хольгер Руне одержал победу на турнире ATP 250 в Мюнхене, обыграв в финале Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов — 6:4, 1:6, 7:6 (7:3).

Игра стала повторением прошлогоднего финала, в котором голландец также уступил, снявшись в первом сете из-за проблем с дыханием.