Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 11:36

Руне ответил на обвинения в симуляции травмы голеностопа в финале турнира в Мюнхене

Telegram Дзен

Датский теннисист Хольгер Руне получил травму голеностопа в финале турнира в Мюнхене.

«Он как ребенок и притворился, что получил травму, чтобы выбить соперника из колеи», — высказал претензии к датчанину один из болельщиков в твиттере.

На что Руне отреагировал так: «За последние две недели я сыграл больше 10 матчей. Мое тело уже на пределе, но я все равно хотел бороться до конца. Это финал. Я не сдаюсь».

Датский теннисист Хольгер Руне одержал победу на турнире ATP 250 в Мюнхене, обыграв в финале Ботика ван де Зандсюлпа из Нидерландов — 6:4, 1:6, 7:6 (7:3).

Игра стала повторением прошлогоднего финала, в котором голландец также уступил, снявшись в первом сете из-за проблем с дыханием.

Теннис
Хольгер Руне
1
0
Читайте также
Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в девятой партии матча за мировую шахматную корону
«Немедленно несите носилки! Он умрет». Кошмар канадского вратаря: кровь била ручьем на лед
Посла КНР в Париже просят объявить персоной нон грата за слова о Крыме
Посол Китая во Франции Лю Шайе признал Крым российским
ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
FT: Зеленский опасается, что мобилизация не спасет ВСУ от провала контрнаступления
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов и Рублев потеряли позиции в чемпионской гонке ATP