Руне поделился эмоциями от попадания в топ-20 рейтинга ATP

Датский теннисист Хольгер Руне высказался о своих успехах в текущем сезоне.

«3 финала ATP за 30 дней, новый рекорд в карьере — номер 18 в рейтинге, первый финал ATP-500 и супер команда вокруг меня. Будущее выглядит светлым. До скорой встречи в Париже», — написал теннисист в своих социальных сетях.

Руне вышел в финал турнира категории ATP-500 в Базеле, но уступил в решающем матче канадцу Феликсу Оже-Альяссиму (3:6, 6:7).

Датскому теннисисту предстоит выступить на «Мастерсе» в Париже, который пройдет с 31 октября по 6 ноября.